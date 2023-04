La Policía de Louisville publicó los videos del ataque en el banco que dejó cinco muertos

El Departamento de Policía de Louisville publicó este martes los videos de las cámaras corporales de los agentes que respondieron al tiroteo en el banco donde murieron al menos cinco personas.

Aunque no se muestra en las imágenes difundidas este martes, uno de los agentes recibe un disparo en la cabeza a los pocos minutos de llegar al lugar, mientras otro de sus compañeros es rozado por una bala y busca resguardarse de la lluvia de disparos.

El subjefe del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, Paul Humphrey, mostró los videos e imágenes en un rueda de prensa y felicitó a los agentes que respondieron a la llamada de emergencia dentro del banco.

Los funcionarios recibieron la alerta de un presunto tiroteo en el Old National Bank a las 8:38, hora local, y llegaron al lugar tres minutos después. Ni siquiera habían salido de la patrulla cuando el tirador comenzó a dispararles.

“Retrocedan, retrocedan, retrocedan”, gritó uno de los agentes mientras los disparos retumbaban de fondo.

Una imagen de las cámaras corporales muestran al tirador, de 25 años y empleado del banco, con un rifle en la mano, vestido con jeans, camisa azul y zapatos deportivos, rodeado de cristales rotos en el interior del edificio.

Para ese momento ya le había disparado a numerosas personas dentro del recinto y, según la policía, preparó una emboscada para atacar a los agentes a su llegada.

Para contrarrestar la lluvia de balas, uno de los efectivos policiales saca un rifle del maletero de la patrulla y mientras sube las escaleras escoltado por un funcionario de menor rango y en período de entrenamiento, el atacante acciona su arma.

En ese momento, el agente identificado como Nickolas Wilt recibe un disparo en la cabeza, aunque no quedó registrado en video. El otro efectivo resulta herido en el hombro. Su cámara corporal muestra que cae al piso y luego se pone a cubierto detrás de una jardinera de hormigón al pie de la escalera del edificio.

“El tirador tiene un ángulo sobre ese agente”, dijo en la grabación de video. “Tenemos que subir. No sé dónde está, los cristales le bloquean”.

Un video grabado por un transeúnte al otro lado de la calle, muestra al funcionario yendo y viniendo de un lado a otro de la jardinera, para intentar abatir al pistolero.

Tres minutos después gritó: “¡Creo que lo he derribado! Creo que ha caído. Sospechoso abatido”.

🚨 #BREAKING: The family of Louisville shooter Connor Sturgeon has just revealed he “had mental health challenges which we, as a family, were actively addressing”



Do we have a gun crisis in America, or a mental health crisis? pic.twitter.com/P59gM7yBg4