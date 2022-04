FOTO: Mujer decapita a su marido y la dejan libre

Christian Alexis Mendoza Guillén, alias el Plaga o el Morrillo, jefe de sicarios de un brazo armado de los Chapitos, reapareció en Mexicali, Baja California, al norte de México.

De acuerdo con un video, que circula en las redes sociales, el Plaga se encuentra sano y salvo, a pesar de que hace un par de años se dijo estaba desaparecido. Ahora este operador del Cártel de Sinaloa (CDS) se le vio patrullando las calles, con su ametralladora Minimi. Medios locales apuntan a que ha ido ganando terreno en la frontera entre México y los Estados Unidos.

El "plaga" gente del "ruso" patrullando las calles de Mexicali con una ametralladora mínimi. pic.twitter.com/oO27lxuAFk — Elblogdelosguachos (@Elblogdelosgua1) April 3, 2022

Cabe recordar que el jefe inmediato del Plaga es un jefe regional del Cártel de Sinaloa (CDS), apodado el Ruso, quien supuestamente dividió a los hijos del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán, y a Ismael “el Mayo” Zambada.

Se dice que desde que el Chapo fue detenido, extraditado y sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos, la estructura del cártel se fragmentó, por un lado están los sicarios leales a los Chapitos: Ovidio, Iván Archivaldo y Alfredo; y por el otro la gente de la Operativa Mayo Zambada.

En medios mexicanos se habla de que la disputa interna fue más notoria en octubre de 2019, durante el llamado “Culiacanazo”, cuando los pistoleros del Cártel de Sinaloa tomaron la ciudad de Culiacán para presionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que liberara a Ovidio, hijo de Guzmán Loera, que fue detenido por el Ejército mexicano a petición del gobierno de los Estados Unidos. Al final, el cártel ganó el juego y AMLO ordenó liberar a Ovidio Guzmán.

Hay versiones que indican que el Mayo Zambada no quiso participar en las balaceras y bloqueos para que liberaran a Ovidio. De hecho, él estaba de acuerdo en que se quedara en manos de los militares mexicanos. No es novedad que desde que el Chapo Gumzán no está, el Mayo busca separarse de los juniors.