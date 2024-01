Corea del Norte dispara 60 obuses cerca de isla surcoreana de Yeonpyeong

El criminal convicto que saltó sobre el estrado para atacar a una jueza que estaba a punto de sentenciarlo por intento de agresión en Estados Unidos se negó a presentarse ante la corte este jueves.

Deobra Redden tendrá que responder a nuevos cargos por el dramático ataque contra la jueza Mary Kay Holthus en un tribunal de Las Vegas el miércoles.

Pero el reo de 30 años se negó a comparecer ante la justicia, informó el diario Las Vegas Review Journal.

ADVERTENCIA: ESTAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Mid-sentence, a defendant in a felony battery case leaped over a defense table and a Nevada judge’s bench, landing atop her and launching a bloody brawl with court officials and attorneys. https://t.co/vcoLoSuFu1 pic.twitter.com/L3VeirCNdX

— The Hill (@thehill) January 4, 2024