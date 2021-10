Iván Mancía está cerca de volver a la Selecta

La comisión disciplinaria de la FIFA multó a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) el pasado viernes con por $32,488.56 por conducta discriminatoria e inapropiada de los hinchas (invasión al campo de juego y uso del puntero láser) en el juego contra los Estados Unidos el pasado mes de septiembre.

Aunque, la FESFUT no descarta más sanciones por los juegos que se desarrollaron en el estadio Cuscatlán (en especial contra Panamá y contra México).

Según Hugo Carillo, presidente de la FESFUT, que platicó con Diario El Salvador, “esta es la consecuencia de la emoción de los aficionados”.

“Arrojaron objetos, bolsas con agua, al terreno de juego. Aunque se les estuvo diciendo por el altavoz del estadio que no lanzaran objetos, la afición no atendió. FIFA, basada en su código disciplinario, nos está castigando con no permitir acceso a aficionados detrás de las porterías”, afirmó Carrillo.

Agregó el titular de la FESFUT que se realizaron entre 10 o 15 llamados a la cordura de los aficionados salvadoreños en lo que La Selecta ha jugado como local en la Octagonal

FESFUT tiene un plazo de 30 días para pagar la multa. Tras conocerse el fallo de la comisión disciplinaria de la FIFA.