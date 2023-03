Alianza inicia hoy su camino en Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Philadelphia Union de la MLS

Con tres títulos en su haber y como mejor técnico FIFA del año 2022, así llegó Lionel Scaloni a El Salvador, traído por Grupo Megavisión (GMV), que cumple 30 años de trayectoria en el pais y ahora avanza a pasos de gigante para posicionarse como una de las mejores alternativas en la programación de deportes.

Para festejarlo, GMV trajo a Scaloni para que brindara una conferencia en la que repasó su trayectoria como jugador, además de su lado más humano. El entrenador de la Albiceleste también demostró que tiene mucha empatía con los niños, que quieren triunfar como lo ha hecho el entrenador.

🗣️Lionel Scaloni: "El fútbol centroamericano tiene mucho que dar. Son rivales difíciles pero hay que mantener una regularidad". #RompiendoLaTradición #GrupoMegavisión🖥️💥 @CurubitoTv pic.twitter.com/5WeIVanRgw — Grupo Megavisión GMV (@MegavisionGMV) March 5, 2023

Hace una semana estuvo en París para ser investido con el premio The Best a mejor entrenador de la temporada. Este domingo, en la ponencia, el técnico estuvo con un look más sobrio: camiseta negra, jeans y unos tenis. No esquivó ninguna pregunta y habló de todo tema que se le consultó.

Dejó un momento para guardar entre los mejores, enmarcado para todos los salvadoreños, cuando se dio la oportunidad de estrechar la mano y dar un abrazo con Mágico Gónzález, el mejor futbolista nacional de todos los tiempos, a quien le confesó que en España, país de residencia de Scaloni, se sigue hablando de toda la magia que dejó cuando vistió la camisa del Cádiz y del Valladolid.

Entre la batería de preguntas no podía faltar Messi, de quien dijo que es un jugador «que se entrena muy bien, sabe jugar con pelota y cuando no la tiene», además de tener «el placer de dirigirlo, charlar con él», dijo la «Scaloneta».

Repasados varios ítems, el seleccionador argentino se confesó como un adicto al fútbol. En ese sentido dijo que conoce el fútbol de la región de Concacaf, además de que ya le ha tocado jugar contra equipos centroamericanos. «El fútbol centroamericano tiene mucho que dar. Son rivales difíciles pero hay que mantener una regularidad», dijo al tiempo que estaba complacido de que el próximo Mundial se juegue en Norteamérica.

EL MEJOR TÉCNICO DEL MUNDO, LIONEL SCALONI 🇦🇷 JUNTO AL MÁS GRANDE EL “MÁGICO” GONZÁLEZ🇸🇻



Durante la celebración de lo #30Años de #GrupoMegavisión 💥#RompiendoLaTradición #GrupoMegavisión🖥️ @CurubitoTv pic.twitter.com/bAFqxqvum1 — Grupo Megavisión GMV (@MegavisionGMV) March 5, 2023

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...