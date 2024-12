La MLS no es para cualquiera: Salvadoreño tiene más títulos que Messi

El salvadoreño Eriq Zavaleta superó el sábado al astro, campeón del mundo con la selección argentina, Lionel Andrés Messi.

El defensor de orígenes cuscatlecos se coronó campeón de la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés) por segunda ocasión.

De esta forma ya suma más títulos en la MLS que el exbarcelonista campeón del mundo con Argentina.

El Galaxy de Los Ángeles, donde también jugó el salvadoreño Mauricio Cienfuegos, derrotó 2-1 al New York Red Bulls, el sábado.

Este es el sexto título que gana la franquicia californiana, una de las más longevas de la MLS.

— LA Galaxy (@LAGalaxy) December 7, 2024