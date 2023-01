Emerson Escobar, el milagro que la equinoterapia concedió

La equinoterapia es un tratamiento que se aplica con la ayuda de caballos que se ha convertido en una solución para las familias que durante años han buscado propiciar una mejor calidad de vida para sus parientes con discapacidad neurológica y física.

Ese es el caso de Ana Escobar, madre de Emerson, un niño con autismo y que forma parte del Programa Nacional de Equinoterapia “Anabel Tinoco de Meza”, y que, desde el 2021, ha sido retomado por la Federación Salvadoreña de Ecuestres (Fesades).

“Me siento muy agradecida con este programa. Creo y confío mucho en la equinoterapia, doy mi testimonio de que es efectivo. Mi hijo, cuando se incorporó, contaba con poca movilidad física y ahora es un niño muy activo”, relató la madre de Emerson.

De acuerdo a Ana, su hijo, que cuenta actualmente con diez años de edad, tras recibir las terapias sobre un equino le han permitido a su hijo crecer y tener una vida más sociable y con mejor estado de ánimo.

“Él, con apenas tres años de edad, empezó a manifestar límites en su lenguaje, ya no evolucionaba y le costaba moverse, situación que me asustó mucho. Con el tiempo me encontré con una madre de familia que me comentó acerca de las equinoterapias”, manifestó.

De tal modo, que en 2018 a través de la Fundación San Andrés que en ese momento ejecutaba el Programa, Emerson inició su proceso en las terapias con caballos. “Ha tenido un progreso impresionante, tanto en su movilidad, como en la parte de socializar, ahora disfruta de jugar y convivir con otros niños”, explicó Ana.

Fue así, que a partir de ese momento, Ana decide mantener a su hijo en el programa, por lo que optó por una beca que le permite recibir tres veces por semana el tratamiento en las instalaciones del Complejo de Ecuestre San Andrés, sede de la Fesades.

“Mi hijo cuenta con una beca para asistir a las equinoterapias más de un día a la semana. Cuando comencé a llevarlo tres días noté un cambio bien significativo en él, es como si ese movimiento sobre el caballo fuera un conector que lo hace reaccionar y es en ese instante que nosotros aprovechamos para que nuestro familiar evolucione”, expresó Ana.

Emerson es uno de los 10 pacientes que trabajan directamente en la fase predeportiva que consiste en dejar que el jinete pueda cabalgar solo, siempre con asesoría e indicaciones de un profesional.

