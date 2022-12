El Salvador jugará ante Jordania en Copa Davis en 2023

Jorge Mágico González, el ídolo cuscatleco, dijo que por temas de continente apuesta por un triunfo argentino en la final de Copa del Mundo ante Francia.

González, mundialista de España 82 con la selección mayor de El Salvador, habló con «Palco Mundial» acerca del Mundial de Qatar 2022, en el que aseguró “he vivido el Mundial desde mi paciencia. Por el Mundial que se ha dado, el fútbol ha ganado”, dijo astro cuscatleco.

El exatacante de la Selección de El Salvador estuvo este en la ceremonia del Día Nacional del Estado de Qatar, para luego mirar el partido entre Francia y Marruecos, por la segunda semifinal de Qatar. Ahí, el equipo galo alcanzó boleto a la final del Mundial, instancia en la que se medirá ante Argentina el próximo domingo a las 9:00 a.m.

«Veo lógica una final entre Argentina y Francia», señaló el exseleccionado mayor.

“Mágico” González también tuvo tiempo para hablar sobre Lionel Messi, quien el que podría ser su último Mundial, buscará ganar la tercera Copa del Mundo para la albiceleste.

«Desde que Messi empezó a jugar, el fútbol es lo de él, es para él. A los que nos gusta el fútbol efectivo, el fútbol fantasía, el fútbol adivino, pues nos gusta Messi como jugador y persona. No lo conozco, pero se ve humilde» , dijo el también jugador del Cádiz de España.

Luego, González no se quiso casar con nadie y no quiso inclinarse en primera instancia con la balanza hacia ninguno de los dos finalistas de Copa del Mundo. Pero en el fondo, por temas de continente, prefiere que la gane la albiceleste.

«No sabría decir quién de los dos es el favorito. Las dos selecciones están ahí, por sus consecuencias, por sus virtudes. El balón va a seguir rodando y en el fútbol no hay mucha lógica. Pero si me preguntas a mí me gustaría que Argentina fuera campeón del Mundo por el tema de la región, por lo que a América se refiere» externó Mágico.

Cortesía Diario El Salvador.

