El ISA World Longboard Surfing Championship regresa a El Sunzal

Rubén Batres jugó por primera vez con la selección nacional en el 2013, su debut se dio en el Premundial de Bahamas, donde marcó sus primeros goles. Posteriormente, se estrenó como goleador en el Mundial de Papeete, en Polinesia Francesa.

Ha transcurrido casi una década desde ese debut y su regresó a la selección provoca emociones en los aficionados que desean verlo anotar goles nuevamente, por lo que está decidido a recuperar su condición física y vestir otra vez la camiseta de la selección de fútbol playa.

El “Cañón” Batres ha sido una de las principales ausencias dentro de la Selecta tras una serie de lesiones, ha estado fuera del combinado nacional por más de un año, por lo que entrenar con el grupo es un incentivo para el jugador, que confirmó que no está listo para disputar el Premundial que se jugará en Bahamas.

“Tenía un poco más de año de no estar en la selección, gracias a Dios estoy de regreso, me siento emocionado por estar con el grupo y vestir provisionalmente los colores que representan a mi país. Tengo que mencionar que no estoy al 100 por ciento para competir por un lugar, pero la meta es lograr mejorar cada día”, manifestó Batres.

Asimismo, el atacante dijo que desde que se incorporó de nuevo a las prácticas dirigidas por Rudis Gallo, su principal objetivo es recuperar la condición física y volver a la senda goleadora.

“Estoy haciendo trabajo fuerte, pero todavía no estoy listo para luchar por un lugar en el combinado nacional. Entrenar con la selección me ayudará a agarrar ritmo de juego y en un par de meses poder mostrar de nuevo mi potencial y buscar estar en la nómina para próximos eventos”, explicó Batres.

El MVP del Premundial que se realizó en San José, Costa Rica, en 2021, agregó que a pesar de haber estado lesionado, siempre ha existido un compromiso con los aficionados salvadoreños, por lo que desde su hogar apoyará a sus compañeros en el eliminatorio de Bahamas.

