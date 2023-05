Clubes de fútbol de España y Alemania externaron sus condolencias por fallecidos en el Cuscatlán

Cuatros clubes de fútbol de España y uno de Alemania externaron sus condolencias por los fallecidos el sábado 20 de mayo, durante una estampida humana en el Estadio Cuscatlán.

Los equipos españoles que lamentaron los hechos ocurridos son: Real Madrid, Atlético de Madrid, Cádiz y Valencia, mientras que por Alemania el Borussia Dortmund.

La tragedia ocurrió en el partido de vuelta en los cuartos de final que enfrentaría el Alianza jugando de local contra el FAS en la liga salvadoreña de fútbol.

En el hecho, también resultaron al menos 100 lesionados y 500 atenciones realizadas por Comandos de Salvamento y otras fuentes de socorro.

Borussia Dortmund is deeply saddened by the catastrophe in El Salvador. Several people lost their lives in a mass panic at the Cuscatlán Stadium in the capital San Salvador.



Our thoughts are with all the deceased and their families 😔