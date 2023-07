Muere fisicoculturista de 33 años aplastado por una barra de 210 kg en gimnasio

El fisicoculturista Justyn Vicky, murió luego de que una barra de aproximadamente 210 kilogramos le cayera en el cuello en un gimnasio en la isla de Bali, en Indonesia.

El atleta de 33 años de edad, fue llevado de emergencia a un hospital para una cirugía de urgencia, sin embargo, lamentablemente no pudieron salvarle la vida.

De acuerdo con el diario The Sun, Vicky trató de ejecutar una sentadilla con una barra de aproximadamente 210 kilogramos, pero no aguantó y esta le cayó encima de su cuello. A pesar de los intentos de zafarze, no pudo lograrlo.

Trascendió que a consecuencia de la lesión, el también entrenador personal tenía el cuello partido y los nervios que se conectan al corazón y los pulmones estaban en una posición crítica.

Cabe hacer mención que Justyn, quien contaba con más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram, solía compartir sus rutinas, y mostraba cómo se preparaba para competir en las pruebas de culturismo.

Finalmente, sus entrenamientos los realizaba en el gimnasio The Paradise Bali, establecimiento que a través de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje en su honor como despedida.

“Para nuestro querido Justyn, su impacto en nuestras vidas es inconmensurable. Tu legado vivirá a través de las innumerables vidas que has tocado, las transformaciones que has inspirado y el amor y la pasión que infundiste en cada momento que pasamos juntos. Descansa en paz, querido amigo. Siempre permanecerás en nuestros corazones”, se lee en la publicación.

