Al-Nassr, el club de Cristiano Ronaldo, prescinde de su técnico Rudi Garcia

Lionel Messi es una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2023. Así lo sostiene la revista Time en el listado que publicó este jueves en el que también hay empresarios, políticos y artistas. El futbolista del PSG, campeón del Mundial con la selección argentina, fue incluido en la categoría “Titanes” por seguir siendo el mejor en su rubro a los 35 años, edad que acerca a los deportistas al retiro.

Curiosamente, su perfil fue escrito por el ex tenista Roger Federer: “Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr y luego mantener. Driblea como un mago y sus pases angulosos son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión”.

El suizo fue justamente un especialista en la dinámica de brillar en el deporte pasada la barrera de los 30 años y ahora, a meses de haber cerrado su carrera como profesional, se rindió ante los pies del ex Barcelona: “Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega en el campo. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento”. Además, aseguró que Gabriel Batistuta y Diego Armando Maradona fueron los dos futbolistas argentinos que más lo marcaron.

Además, Federer destacó la consagración de La Pulga en Qatar y en lo que esto generó en el pueblo argentino, que salió a las calles a festejar un título histórico que se había hecho esperar por 36 años. “La salida de millones de aficionados a las calles de Buenos Aires para celebrar fue un momento increíble en el deporte, presenciado en todo el mundo. Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del juego más popular del mundo”, sostuvo.

Messi no sólo ha ganado el Mundial con la Albiceleste en diciembre de 2022, sino que además fue elegido como el mejor jugador del certamen y FIFA lo premió por haber sido el mejor futbolista del planeta en 2022 con The Best. Además, el Diez cuenta con siete Balones de Oro, más que cualquier otro jugador en la historia. Como si esto no fuera suficiente, según la revista Forbes fue el deportista que más dinero ganó en el planeta el año pasado coningresos de USD 130 millones y en redes sociales cuenta con la fotografía más likeada de la historia de Instagram con 75,5 millones de “me gusta”.

En la categoría Titanes de Times, también estánla actriz norteamericana Angela Bassett, la conductora de televisión india Padma Lakshmi, el empresario Elon Musk, la cantante Beyoncé, la empresaria y viuda de Steve Jobs, Laurene Powell, el científico sueco Johan Rockstrom, la estrella de NFL Patrick Mahomes, la directora estadunidense Gina Prince-Bythewood, la directora ejecutiva de CVS Health, Karen Lych, el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, los creadores de la vacuna Pfizer, Ozlem Tureci y Ugur Sahin, y la historiadora estadounidense Deborah Lipstadt.

Pero además, en el listado que no tiene un orden concreto se destacan nombres como los del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el Rey Carlos de Reino Unido y el actor recientemente ganador del Oscar Ke Huy Quan, entre otros. El otro futbolista que figura es Kylian Mbappé, compañero de Messi en el PSG.

