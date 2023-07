VIDEO | “Sound of Freedom”, una historia de lucha contra el tráfico de niños

“Sound of Freedom” traducido como “Sonido de la libertad”, es una película que llegó en julio a los cines de Estados Unidos y que alcanzó el éxito en su misma semana de estreno. Basada en un caso de la vida real, el filme ha recibido el apoyo de diversas celebridades, como Mel Gibson, que apadrinaron el filme de Alejandro Monteverde por denunciar el inhumano tráfico de niños.

El largometraje protagonizado por Jim Caviezel, se lanzó el 4 de julio de 2023 después de varios años en los archivos de Walt Disney Company.

La historia gira en torno a un agente del gobierno de los Estados Unidos, llamado Tim Ballard, que empieza la búsqueda de niños que han sido traficados en Colombia. Los personajes y eventos se basan en la experiencia de una persona real con el mismo nombre.

Tal como se muestra en la ficción, pasó mucho tiempo lidiando con sospechosos de consumir material de explotación infantil como contenido pornográfico.

“Pasé 12 años como agente especial, operador encubierto, para el Departamento de Seguridad Nacional. trabajando en delitos contra niños, tráfico de niños, y fue una especie de evolución, los primeros años fue en su mayoría solo usuario final, coleccionista, casos de personas que poseen, distribuyen material de explotación infantil”, dijo Ballard en una entrevista con The Daily Signal.

Aunque atrapaba a los consumidores en Estados Unidos, algo que siempre le molestó fue el no poder buscar la fuente del abuso, ya que se trataba de una red de tráfico internacional que estaba fuera de su jurisdicción.

“Siempre me preguntaba: ‘¿Dónde están los niños?’ Veo estos videos, me rompe el corazón, tengo que describirlos (en los informes). Hay una escena en la película que me rompe el corazón donde Jim (Caviezel) llora mientras tiene que describir estas horribles escenas de sexo de niños, y cuando digo niños, me refiero a la edad promedio, siete, seis, cinco”, agregó.

Cabe señalar que este miércoles, 19 de julio, Cinemark El Salvador anunció que la fecha de estreno será el 31 de agosto.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...