Liam Gallagher anuncia gira por los 30 años del primer álbum de Oasis

«¡Love is in the air!». No quedan más dudas. La cantante Taylor Swift y el futbolista americano Travis Kelce han confirmado su relación, luego de mostrarse tomados de la mano y con muestras de cariño bastante efusivas durante un paseo en Nueva York este fin de semana y tras aparecer en el show «Saturday Night Live».

El jugador de los Kansas City Chief y la multipremiada cantante se dieron el tiempo para compartir juntos una caminata por Nueva York, en la que se tomaron de la mano y compartieron varios momentos de cariño, mientras eran captados por las cámaras de decenas de paparazzis, confirmando así su relación.

En las últimas semanas, la presencia de Swift en los juegos de los Kansas City Chief y diversos medios del espectáculo daban por hecho que había una relación entre ambos. Sin embargo, hasta este fin de semana, no se habían producido muestras que confirmaran dicho emparejamiento.

Kelce, de 34 años, es una de las figuras principales de su equipo, mientras que Swift se encuentra en el mejor momento de su carrera, tras haber finalizado el The Eras Tour por diversas partes del mundo, dejando conciertos con llenos absolutos y posicionándose como la artistas más influyente del mundo de la música.

