VIDEO | Hombre descubre infidelidad de su esposa e invita a sus vecinos a presenciar el acto

Las redes sociales son un espacio utilizado por millones de personas para compartir lo que realizan en cada momento. Pese a que la gran mayoría de posteos son para presumir o mostrar un vida perfecta, en las últimas horas se comenzó a popularizar el clip que muestra el momento en que un hombre descubrió una infidelidad por parte de su esposa.

“Graben a este perro. Vean vecinos, vecinos”, fueron algunos de los gritos realizados por el esposo de la infiel, quien se cubría el rostro con sus manos por la pena del hallazgo.

El tercero le pidió a la persona que grababa que lo dejara salir, pero este se negó y le dijo que si salía lo iban a matar. El clip, de solo un minuto, causó que miles de internautas comentaran el hecho y pusieran “qué es lo que ellos harían si encontraran una infidelidad”.

“Apuesto que los comentarios solo son de Hombres”, “Esa calidad narrativa”, “Si ya no aman a su pareja por qué no cortar por lo sano y no llegar asta este punto, la infidelidad es lo peor que le puede pasar a uno como ser humano porque el daño psicológico es tan grande que recuperarse del todo no es posible” o “Paguen hotel. Aparte que nadie sabe los problemas de casa, pero eso no se hace”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.

