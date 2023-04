Exactriz estadounidense de cine para adultos posó con camisa abierta y sin ropa interior

Un fan de ‘Los Simpsons’ ha logrado descifrar una broma oculta en el episodio 22 de la tercera temporada gracias a un programa de edición de audio.

El episodio, titulado ‘The Otto Show’, trata del primer concierto de rock al que asiste Bart, donde Homero tiene que convencer a su esposa Marge de que no hay ningún peligro en que su hijo vaya a este tipo de eventos: «Marge, yo he ido a miles de conciertos de heavy metal y no me ha pasado nada».

No obstante Homero no logra oír la respuesta de Marge a causa de una tinnitus (timbre o silbido en los oídos). Los espectadores tampoco pueden oír lo que dice, pues solo se escucha un pitido de fondo.

31 años después de su estreno, el editor de video Ewzzy Rayburn ha logrado resolver el misterio y compartió el audio original, oculto bajo el pitido, en su cuenta de Twitter. Esto es lo que Marge responde: «De acuerdo, pero asegúrate de que no se quede con la actitud de la banda hacia las mujeres, el licor, la religión, la política, en realidad, con nada».

I used my audio editing skills to recover a buried @TheSimpsons joke. #Simpsons pic.twitter.com/H0gD1qO7vF — Ewzzy Rayburn (@ewzzy) April 19, 2023

