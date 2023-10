VMT ha impuesto 17 mil 935 multas al transporte público en lo que va del año

En lo que va del año, el Viceministerio de Transporte (VMT) ha impuesto 17 mil 935 multas al transporte público. Esto representa el 7 % de las sanciones globales, así lo explicó el director de Transporte Terrestre, Ismael Flores.

El funcionario detalló que están realizado procesos sancionatorios hacia algunas rutas de transporte colectivo que no están cumpliendo con sus planes generales operativos.

«Entre las faltas más comunes en el transporte colectivo tenemos: efectuar paradas en lugares no autorizados (esto representa un 8%), también tenemos la no inscripción en el registro público los vehículos de los documentos de propiedad (esta representa un 14%), conducir con las puertas abiertas, y no portar triángulo de seguridad. Estas sanciones son impuestas a los motoristas porque son ellos los encargados de hacer cumplir la ley», dijo Flores

Asimismo, hizo un llamado a todos los empresarios que cumplan con los permisos de línea, que cumplan sus rutas asignadas porque han identificado que hay muchas unidades que prestan el servicio, donde no les corresponde, y eso sí puede ser motivo de una sanción administrativa e incluso la revocación del permiso.

En ese sentido, el director de Tránsito supervisó esta mañana un control al transporte de pasajeros frente a un centro comercial de Apopa.

«Hasta este momento hemos impuesto aproximadamente 25 sanciones en este control, las más recurrentes son por no estar autorizado para conducir, ya sea por carné de motorista o en algunos casos por la licencia», destacó Flores.

Añade que, estas acciones son importantes, ya que la finalidad no es imponer sanciones, sino hacer conciencia en los empresarios y en los motoristas que conducen estas unidades para que porten toda su documentación en regla y las unidades estén en buen estado.

