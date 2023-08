Tres personas fallecen tras accidente de tránsito en Guazapa

El decreto transitorio impulsado por el Gobierno y la Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados (ANDA) para la condonación de mora y recargos ha logrado convertirse en un alivio financiero para millares de salvadoreños.

A la fecha, se contabiliza el beneficio para más de 7,600 usuarios, a quienes se les ha eliminado el 100 % de la mora y los recargos de su cuenta, teniendo reducciones significativas en su deuda con la autónoma.

“A una señora que vive en Santa Lucía se le hizo más de $12,000 y gracias a este decreto transitorio se pudo ajustar su cuenta a alrededor de $300, el cual ella va a poder pagar por cuotas”, comentó el presidente de la ANDA, Rubén Alemán.

Angélica Monterrosa es una de las beneficiadas con el decreto transitorio que está en vigencia desde julio. Se eliminó el 100 % de intereses y recargos por incumplimiento, y se le ofreció un plan de pago para que pueda poner al día su cuenta con la institución.

“Gracias a Dios me dan la sorpresa que solo voy a pagar algo bien mínimo, no tengan miedo, los invito a que vengan porque miren mi caso yo veía solo pidiéndole a Dios que me ayudara y aquí está la respuesta, todavía me van a dar plazos para poder cancelar. Para mí es un gran beneficio”, expresó.

Los interesados a aplicar a este decreto pueden acercarse a cualquiera de las 21 agencias a nivel nacional. Las agencias Metrosur, Soyapango, centro de San Salvador, Galerías, Apopa, Las Cascadas, Santa Tecla y Santa Ana centro tienen horarios extendidos para asegurar que la población pueda visitarlas y aplicar al beneficio.

Estas sucursales pueden ser visitadas en el horario de: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Recuerde que tiene hasta el 9 de octubre para aprovechar esta oportunidad.

A este beneficio pueden aplicar las personas naturales, municipalidades, personas jurídicas y dependencias del Gobierno.

En el caso de las personas que han recuperado su vivienda usurpada pueden aplicar presentando los siguientes documentos: reporte policial de usurpación, copia de la denuncia por usurpación y el trámite de la FGR, PGR o PDDH.

