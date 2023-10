Tercer caso en menos de un mes de salvadoreño que acaba con sus problemas de forma trágica

Este 14 de octubre de 2023, millones de personas en el continente americano tendrán la oportunidad de admirar un eclipse anular de sol, en horas de la mañana.

Pero no en todos los rincones del continente se podrá ver de manera total.

En El Salvador, y si el clima lo permite, se podrá disfrutar de este fenómeno celeste de una forma parcial. ¿Por qué?

«Nuestro territorio queda fuera de la franja del recorrido de la anteumbra de la Luna. Debido a eso, la Luna en ningún momento del eclipse ocultará completamente al disco solar, por tanto, en ningún momento hay que intentar verlo sin la protección adecuada para los ojos. Debe usarse métodos seguros», se explica con detalle en el sitio de la Asociación Salvadoreña de Astronomía (ASTRO).

ASTRO ilustra con un mapa de Centroamérica los lugares del istmo desde donde habrá una visualización total del fenómeno. La mayoría están ubicados en Honduras y Nicaragua, pero también hay zonas de Belice y Panamá.

ASTRO ha compartido este mapa de los lugares de Centroamérica donde se verá de forma total el eclipse. La zona donde podrá verse como un eclipse anular propiamente dicho, está enmarcada por las dos líneas azules. La línea roja representa el centro de la trayectoria donde un observador vería el eclipse en su máxima duración.

Pero, ¿a qué horas se admirará en territorio salvadoreño?

Está contemplado que el eclipse solar iniciará al filo de las 10:00 de la mañana del sábado 14. Finalizará a la 1:30 de la tarde y el punto máximo lo alcanzará a las 11:40 de la mañana.

Hay que tomar en cuenta que en territorio cuscatleco solo se alcanzará a ver el 85 % del fenómento, pero siempre será un espectáculo digno de admirar.

ASTRO también se ha dado a la tarea de detallar la franja horaria en diferentes lugares del país y lo publicó en una tabla para que los interesados lo tomen en cuenta.

Una de las preguntas que se hacen las personas sobre este suceso es si al momento del eclipse solar la luz disminuirá y se experimentará cierto nivel de oscuridad.

«La verdad, no. Como la Luna no llegará a ocultar totalmente al Sol, se apreciará una disminución de la intensidad de la luz solar, pero no un oscurecimiento como el que ocurrió en el eclipse total del 11 de julio de 1991. También se podría dar que se experimente una ligera disminución de la temperatura ambiental. Eso sí, todo depende de la cobertura de nubes…», se detalla en el sitio de la asociación.

Se preveé que esa mañana de sábado, el cielo está nublado. Pero como el clima es impredecible, lo mejor es estar preparados por si hay oportunidad de admirarlo.

Para los que no logran visualizar cómo se verá el eclipse solar de forma parcial en El Salvador, en su máximo momento, acá te compartimos una ilustración publicada por ASTRO.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...