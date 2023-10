Se libra de la cárcel luego de haber golpeado a su expareja

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, condenó a cuatro soldados a seis años y ocho meses por haber asesinado a un ingeniero.

Los condenados son: Darwin Remberto Martínez López, Isaías Adalberto Sandoval Gómez, Daniel Carrillo Sánchez y Edgardo Alexander Damián Ramos, quienes en la vista pública fueron declarados responsables de homicidio simple.

El expediente fue judicializado como homicidio agravado, pero en la calificación final que hizo el tribunal consideró necesario modificarlo a homicidio simple ya que no se reunían los requisitos para condenar con agravante.

En el juicio, la Fiscalía General de la República acreditó que la noche del 12 de agosto de 2021, en la colonia San José, de Santa Tecla, un grupo de soldados que patrullaban la zona le ordenó al ingeniero Manuel Antonio Escalante Palomo que detuviera la marcha y le dispararon, acción que desencadenó en la muerte del profesional.

Por ese hecho los saldados fueron detenidos y procesados en los tribunales de Santa Tecla. En el juicio se resolvió que los imputados decidieron disparar al verse en el supuesto peligro de un ataque ilegítimo por parte de la víctima y no agotaron el uso de técnicas no letales, pues la conducta de la víctima no representó un motivo para disparar.

Bajo ese argumento y aplicando las reglas de la sana crítica se modificó el delito y se les impuso la pena. Darwin Remberto Martínez López, seguirá en detención mientras que Isaías Adalberto Sandoval Gómez, Daniel Carrillo Sánchez y Edgardo Alexander Damián Ramos gozarán de medidas, hasta que la sentencia quede en firme.

La Fiscalía o defensa todavía tienen la opción de presentar un recurso de apelación y mientras la sentencia no esté ejecutoriada, los imputados seguirán con las medidas que tenían hasta el día de la vista pública.

