Salvadoreños en el exterior podrán votar desde teléfonos móviles

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, aseguró que según la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, habilita todo tipo de dispositivo electrónico para emitir el voto de los salvadoreños en el exterior, por lo que podrán votar a través de los teléfonos celulares.

Estas decisiones surgieron a partir de la reunión que se tuvo para analizar las modalidades de papeleta para el voto en el extranjero, en donde se tuvo la participación de los secretarios generales de los partidos políticos y directores de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).

“El artículo 15 de la ley especial del voto en el exterior dice que desde cualquier dispositivo, entonces hay libertad de poder elegir, porque al votante no le podemos cerrar que no sea por teléfono si él [votante] lo quiere hacer por teléfono, no le podemos evitar que sea por tablet si él lo quiere hacer por tablet, no le podemos coartar que pueda ser por computador si lo quiere hacer de esa forma”, explicó la directora del TSE.

Además, destacó que dicha ley busca proporcionar comodidad a la hora de ejercer el sufragio para los salvadoreños que se encuentran en el extranjero.

