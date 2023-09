Refuerzan controles vehiculares a escala nacional

Todavía con dos partidos pendientes de la fase de grupos del grupo A, de la Liga A de Liga de Naciones, la selección nacional ya está eliminada de sus aspiraciones de clasificar a la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos.

El mismo Hugo Pérez había dicho el jueves pasado, después de perder contra Guatemala, que la única opción que tenía su equipo era ganar los tres partidos que restan de esta primera ronda para acceder al certamen especial de Copa América, pero ahora el panorama es otro porque la Azul es última de grupo.

«Sé nuestro historia, sé dónde estamos, pero no lo queremos reconocer. Si ustedes quieren que yo me vaya o que la federación me saque, está bien, pero no se mientan a ustedes mismos, no le mientan a la gente», dijo Hugo Pérez a los periodistas que llegaron a tomar sus declaraciones tras otro de los partidos que perdió al frente de la Selecta.

Al mismo tiempo, el entrenador señaló que «nosotros no tenemos en este momento la capacidad en nuestro entorno futbolístico, tenemos que empezar a edificar, y el que no entienda eso ustedes están vendiendo basura. Tenemos que ser honestos. Estamos tratando de edificar, nuestro fútbol está en la calle, nos tenemos absolutamente nada».

