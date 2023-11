Presidente Bukele anuncia la apertura de la Biblioteca Nacional de El Salvador

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció este martes, un importante despliegue de personal para inspeccionar que las empresas cumplan con lo establecido por Ley, y se garanticen las condiciones mínimas para los trabajadores; caso contrario, se aplicarán sanciones para quienes no respeten los derechos laborales del sector construcción, seguridad privada y empleados municipales temporales, afirmó.

Castro reportó los primeros hallazgos en los diferentes sectores. “Hemos inspeccionado 58 empresas en el área de la construcción, de las más grandes de este país, 57 las encontramos con incumplimientos, estamos hablando de que el 99 % de las empresas de este sector no cumplen con la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo”, informó el funcionario.

Por el tema de incumplimientos de los derechos laborales y la no garantía de las condiciones mínimas para los trabajadores, el Ministerio de Trabajo ha impuesto multas por $30,975,980 a las empresas de construcción. Por otra parte, el Gobierno logró que las empresas otorguen una indemnización de $50,000 por un accidente laboral grave.

Mientras que, en el caso de los trabajadores en seguridad privada, se reporta el hallazgo de que no se pagan las horas extras, no pago de recargo por la autoridad, incumplimiento de horarios laborales, descuentos laborales por los uniformes y al seguro de vida, no se pagan las prestaciones laborales y no presentan contratos, reglamentos internos y no tienen inscritas las empresas como mandata la Ley, entre otros.

Castro detalló que, en el caso de este sector, las empresas de seguridad privada adeudan más de $5 millones en concepto de multas por el incumplimiento de las leyes. “A partir de este momento tendrán que cumplir con la Ley, acá no es un tema de opción legal, ya se metió todo el proceso y no subsanaron absolutamente nada; no hay opción, dimos todos los plazos y ahí van las multas. Vamos a seguir inspeccionando hasta garantizar que se cumplan los derechos de los trabajadores”, enfatizó el ministro.

El Gobierno del Presidente Bukele continuará con la verificación de los derechos laborales, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...