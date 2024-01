Pee Wee y las fotos en estado de ebriedad que se viralizaron tras ser detenido

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Capitalina detuvieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la modelo venezolana, Génesis Aleska Castellano, quien es acusada de robar varios relojes de alta gama que tienen un valor en el mercado superior a los 10 millones de pesos.

Además de haber tenido una relación con figuras del reggaeton como Nicky Jam y Maluma, la también influencer también es empresaria. Según la investigación, los relojes los pretendía vender en los Estados Unidos, pero cuando regresó, fue detenida.

Se le imputa el delito de robo en pandilla, en hechos registrado en días pasados en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Fueron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes notificaron el ingreso de la mujer al país, quien contaba con alerta migratoria, por lo que se trasladaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para corroborar su identidad.

Al tenerla a la vista, confirmaron nombre y rasgos fisonómicos, le notificaron del mandamiento judicial en su contra y le leyeron sus derechos constitucionales; posteriormente, previa certificación médica, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, para quedar a disposición del juez que la requirió.

Indagatorias de la FGJCDMX establecen que la mujer probablemente sustrajo relojes de alta gama de un inmueble de la Ciudad de México, los cuales posiblemente puso a la venta en la ciudad de Miami, Florida.

