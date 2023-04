Mujer de 19 años es acusada de asaltar sexualmente a perritos de su vecindario

La joven acusada en Mississippi de agredir sexualmente a su perro “German Shepherd” habría abusado de al menos tres de estos animales, acciones que grabó y compartió en redes sociales, alegan las autoridades.

Denise Frazier, de 19 años, fue arrestada el miércoles y acusada de crueldad animal y relaciones sexuales antinaturales. Por este último cargo se enfrenta hasta a 10 años de cárcel.

La denuncia del caso indica que la subencargada de la Oficina del Alguacil del condado Jones, Regina Newton, recibió información un día antes de que una mujer estaba teniendo relaciones sexuales con un perro y que se grabó en el acto. Los ataques sexuales supuestamente constan en videos que se han popularizado en Snapchat.

El reporte de KKTV indica que Newton alegadamente recibió varios videos de la muchacha en relaciones sexuales con el German Shepherd. Cuando la oficial llegó a la vivienda de Frazier para interrogarla, se topó con el perro.

Sin embargo, este no sería la única víctima de la acusada, la fémina aparentemente habría violado a tres canes y también compartido videos en redes sociales. Todos los animales fueron trasladados a un hogar seguro para recibir atención médica.

Entre los alegatos de la mujer a investigadores es que fue forzada a cometer los hechos y grabarlos. No hay detalles de quién supuestamente la obligó y bajo qué circunstancias.

Frazier además declaró que los videos había sido tomados hacía un año. Pero, pantallazos de las imágenes en iCloud muestran capturas entre el 23 y 28 del presente.

El principal investigador del caso el sargento JD Carter dijo a WDAM que no cuentan con evidencia de que la mujer fue coaccionada a cometer los ataques y grabarlos.

“Asquerosos, videos extremadamente asquerosos de los que no puedo hacerme la idea”, describió Carter. “Yo no puedo entender la mentalidad que puede llevar a alguien a hacer eso. El alegato de que fue amenazada o forzada para hacer esos videos, como ella alega, no hay evidencia que apoye esa idea, y sí, nosotros examinamos eso”, agregó el sargento.

