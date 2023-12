Muere Miguel Ángel Fuentes, actor de ‘El señor de los cielos’

Los súper fanáticos de la estrella de la música estarán emocionados con la noticia de la primera película biográfica de la gran Amy Winehouse.

La cinta «Back to Black» será dirigida por la cineasta Sam Taylor-Johnson, quien promete cautivar a la audiencia con una mirada profunda a la vida de la artista.

Por otra parte, se trata de una película que abordará la trágica historia de Amy, quien dejó un legado imborrable en la escena musical antes de morir a la temprana edad de 27 años, uniéndose así al famoso Club de los 27, que integra a otras leyendas como Kurt Cobain, Jim Morrison, entre otros.

Reconocida por éxitos como «Rehab», «You Know I’m No Good» y la emblemática «Back to Black», la cantante ganó cinco de las seis nominaciones en los Grammy 2008, consolidando su lugar en la historia de la música.

El reparto de la película «Back to Black» está encabezado por reconocidos actores, entre ellos Eddie Marsan y Juliet Cowan, quienes darán vida a los padres de Amy, y Leslie Manville, que asumirá el papel de la abuela de la artista. Jack O’Connell, por su parte, interpretará a Blake Fielder-Civil, la expareja de Winehouse, mientras que la destacada actriz británica, Marisa Abela se sumerge en el desafiante papel de personificar a la propia Amy.

