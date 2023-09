Ministro de Trabajo lidera entrega de más de mil credenciales a dirigentes sindicales en tiempo récord

Para el ministro de trabajo, Rolando Castro, este día marca un antes y un después para la cartera de estado bajo su cargo.

“Comenzamos con la implementación de mejoras y transformaciones en los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo bajo la visión del presidente Nayib Bukele y en beneficio de la clase trabajadora”, anunció el ministro Castro.

“Anunciaremos proyectos de forma semanal para el bienestar de la clase trabajadora y el pueblo salvadoreño.

Estamos trabajando fuertemente en brindar oportunidades de empleo a nivel nacional e internacional, impulsar la erradicación de trabajo infantil, promover la salud y seguridad ocupacional y en actualizar el marco normativo que defiende los derechos de los trabajadores”, dijo en un emotivo discurso ante una multitudinaria concentración en un acto de entrega de credenciales a más de 1,300 líderes sindicales.

“Este importante evento representa un hecho histórico ya que en el pasado este proceso tardaba de 8 a 10 meses; ahora, gracias a la transformación del Ministerio, hemos reducido el tiempo de entrega a 8 días”, sostuvo.

Durante el evento felicitó al movimiento sindical porque una de las carreras más bondadosas y nobles que a su juicio existen es ser un líder o lideresa sindical.

También el ministro planteó que es indispensable que el movimiento sindical en El Salvador haga un proceso profundo de reflexión, que genere un cambio generacional para contar con líderes y lideresas sindicales formados y preparados, para enfrentar los retos y desafíos de un mundo laboral moderno que cambia constantemente.

“El sindicalismo salvadoreño debe de aprender de la historia de los partidos políticos tradicionales de El Salvador, quienes se negaron a transparentarse, renovarse, replantearse, democratizarse, escuchar a sus bases e innovar; se aferraron a sus viejas mañas y por ello la historia los ha condenado a desaparecer.

Lo mismo pasará con todo aquello que continue en esa línea”, advirtió Rolando Castro.

El ministro está convencido que el movimiento sindical debe urgentemente renovar sus estrategias de lucha tomando como eje transversal el bienestar del pueblo salvadoreño.

“Lo he dicho en repetidas ocasiones, si el sindicalismo salvadoreño no hace un quiebre de orden estratégico de manera urgente, estará condenado a su debilitamiento.

Siempre he planteado que el verdadero sindicalismo debe estar basado en la solidaridad, la honradez notoria, dando el ejemplo de ser buenos trabajadores, transparentes, que hacen buen uso de los recursos del sindicato a través de proyectos sociales en beneficio de los trabajadores”, afirma.

Rolando Castro, les dijo a los sindicalistas que su deseo es “que esta reflexión sea impostergable, que no se pierda más tiempo y que se construya un modelo de movimiento sindical en El Salvador que tenga una lectura clara ante la realidad nacional e internacional y saque adelante los derechos genuinos de la clase trabajadora”.

La dirigencia sindical hizo eco de la reflexión del ministro, cuya trayectoria es eminentemente gremial.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...