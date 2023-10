Marilyn Manson concilia con una de las víctimas de violación

El rockero de 54 años -cuyo nombre real es Brian Warner- se enfrentó a las acusaciones de una mujer a la que se identifica como Jane Doe para proteger su intimidad y que afirmó que la agredió sexualmente y la privó de comida y sueño en 2011.

La demanda fue presentada en 2021 y debía ir a juicio la próxima semana. Sin embargo, el portal The Blast asegura que Adam Wolf -abogado que representa a la demandante- presentó el miércoles (27.09.23) una notificación de acuerdo ante el Tribunal Superior de California y presentará una solicitud para que se desestime el caso en un plazo de 45 días.

Ella ha explicado los motivos que le llevaron a tomar esta difícil decisión por medio de un comunicado que arranca diciendo que estaba totalmente preparada para el juicio y ni en un millón de años pensó que llegaría a un acuerdo.

«Pero durante los últimos dos años y medio he soportado en silencio amenazas, intimidación, acoso y diversas formas de intimidación que se han intensificado en las últimas semanas», alega.

«Marilyn Manson asistió a mi declaración y me vi obligado a responder a siete horas de agresivo interrogatorio con él mirándome fijamente desde el otro lado de la mesa. Me han dicho que esto casi nunca ocurre, ya que es cruel, y que una razón principal para ello sería intimidar e infligir angustia emocional a una víctima.»

La mujer ha recalcado que el dinero nunca fue su motivación para presentar la demanda contra el cantante, y que su único deseo era que se hiciera justicia. Sin embargo, el miedo a perder su derecho al anonimato y enfrentarse al escarnio público si el caso llegaba a juicio le empujaron a negociar con Manson.

«Y lo que es más importante, podría haberme arriesgado a perder la libertad de contar mi historia, y eso vale más que nada en el mundo», ha asegurado. «Si alguna otra víctima está leyendo esto, que sepa que se le quiere y se le apoya aunque no lo parezca, y que a pesar de todo lo que he pasado, no me arrepiento ni por un segundo de haber hablado».

Los términos del acuerdo no se han hecho públicos, pero el abogado de Manson, Howard King, ha declarado que su cliente está encantado de que la demandante haya accedido a retirar su demanda a cambio de un pago que representa una fracción de sus demandas y mucho menos de lo que le costaría a Brian ir a juicio. También ha añadido que es lo mismo sucedió con las demandas anteriores, que se abandonaron sin pago o se resolvieron por centavos de dólar.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...