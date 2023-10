La sexy modelo de OnlyFans que se enfrenta a los palestinos de Hamas

Tras anunciar su tercera gira americana, hacer dos sold outs en el Estadio El Campín de Bogotá, donde han vendido más 85,000 entradas en 24 hrs, y anunciar su único concierto en Europa en 2024 en el Civitas Metropolitano de Madrid, MORAT vuelve con «Someone I Used To Know» junto a James TW, sorprendiéndonos esta vez con una canción en inglés.

La banda global más influyente en la escena musical actual, referente del pop rock en español y de ventas multiplatino presenta «Someone I Used To Know», la tercera nueva canción que sigue a «Feo» y a «Nunca Volvieron». Este tercer avance, consolida una nueva era llena de nuevas y envolventes historias que tienen relación con el subconsciente y lo inesperado, y cumple uno de los sueños de la banda: componer y cantar una canción en inglés.

«Someone I Used To Know» es ese miedo e inseguridad que sientes al empezar una nueva relación, por miedo a que la ilusión que tienes se vea perjudicada por las cosas que no salieron bien con esa persona «a la que solías conocer» y ya no está. Fusionando a la perfección las voces de los artistas, las diferentes lenguas y hasta las baterías con los violines, la obra surgió cuando un día James TW se cruzó en el camino de MORAT por casualidad, y por suerte o por destino, acabó asistiendo a un concierto de la banda. Al día siguiente se reunieron y se pusieron a componer; el resto es historia.

«No fue sólo un momento musical precioso, sino que también fue un momento de amistad y de buen plan. Por eso el video es más que la historia de la canción: es la historia alrededor de la canción; nuestra historia con James, conociendo y caminando su ciudad, pasándola bueno, tomando cerveza. Al final, de nuestra primera canción en inglés queda algo más que sólo la canción: un amigo», dijo MORAT.

Mientras que JAMES TW expresó: «Me encanta esta canción, es la perfecta combinación de nuestra música juntos. ¡Las mezclas de las melodías y las letras hasta la producción se mezclan tan bien! Ha sido un sueño colaborar con MORAT y no puede esperar a que la escuchen los fans. El día que grabamos el video fue maravilloso me lo pasé muy bien enseñándoles Londres, mientras grabábamos el videoclip».

Cabe mencionar, que MORAT acaba de anunciar su tercera gira americana, que, con un total de 16 fechas, recorrerá Estados Unidos en enero y febrero del próximo 2024.

Su gira mundial «SI AYER FUERA HOY 2023», pasó por las ciudades más importantes de EEUU, LATAM y Europa, fue un rotundo éxito donde más de 1 millón de personas pudieron disfrutar de su energía en directo, consolidando aún más su posición como una de las bandas más influyentes de la música latina.

