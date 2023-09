La «Gorda» ya no podrá seguir atemorizando a la sociedad salvadoreña

Las redes sociales son un espacio utilizado por muchas personas para comunicarse con amigos o familia. Además, muchos usuarios utilizan estos portales como forma de entretenimiento y crean contenido que llega a popularizarse de gran manera.

Paco, mejor conocido como ‘el vendedor de las empanadas’, saltó a la fama cuando tenía 15 años de edad. El joven se convirtió en uno de los rostros más reconocidos durante el 2016 e incluso muchos internautas lo siguen reconociendo, pero ¿qué fue del joven emprendedor?

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, qué fue de Francisco. De acuerdo con diversos internautas, el joven acabó en Puebla, pero no fue lo que muchos pensaron, el hombre ahora es mesero de un centro nocturno.

Pese a que no tiene nada de malo tener un empleo como el de Paco, algunos internautas aseguraron que el joven desaprovechó el talento que tenía: “Lo tenía todo para triunfar, su familia rechaza una oportunidad única e irrepetible por ambición, fue conocido como ‘Paco el de las empanadas’ hoy su presente es: ‘Paco el mesero de Puebla’”.

“Creo su problema fue no estudiar, porque la escuela te amplía el panorama y te da visión y eso es lo que les faltó para ver la oportunidad que tuvieron enfrente y no pudieron dimensionar” o “Ok! Pero dónde está lo malo? Hay meseros que ganan más de 20 mil al día en una buena noche… y si no digo que diario, pero algunos profesionistas ni al mes ganan eso”, son algunos de los comentarios insertados por diversos internautas.

