Juez se declara incompetente en el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade

La demanda en Estados Unidos en contra de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel, mejor conocida como Mary Boquitas, por supuesta corrupción de menores, dio un giro inesperado en la corte de California, pues el juez se declaró incompetente para resolver el caso debido a que lo considera complejo.

Este viernes 12 de enero, se realizó la primera audiencia del caso en el que está involucrada la intérprete de «Cinco minutos». De acuerdo a un reporte que dio la revista Tv Notas, hecho por la periodista Esly Fombona, quien estuvo en la sala, se revelaron nuevos detalles como por ejemplo que se anexó la segunda demanda a la primera y que el juez autorizó que la demanda se traslade a otra corte para ser analizada.

Corte se declara incompetente en el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade

Durante la audiencia, la autoridad que llevaba el caso sostuvo que es un “caso complejo”, por lo que debe ser reasignado a otra corte. La reportera aseguró que con esta decisión, las fechas de las audiencias podrían cambiar, por lo que podría extenderse hasta marzo las declaraciones de las organizaciones que apoyan a las víctimas, y en abril la decisión de que los perjudicados sigan usando seudónimos.

“De acuerdo con la investigación que yo he realizado, esta es una gran oportunidad para que todas las pruebas sean escuchadas y analizadas. A pesar de esta resolución, la abogada de los demandantes objetó la decisión. Sin embargo, el juez le dijo que, si no estaba de acuerdo, que realizará su solicitud ante la oficina correspondiente, aunque sabemos que por lo que decidió el juez no va a proceder”, dijo.

“Ahora en cualquier momento a partir de hoy puede salir la notificación con la fecha y la corte de casos complejos, para continuar con este caso y se realizará el récord público de cuándo se realizará el traslado de caso. Puede ser en dos, 5 10 o 15 días o más y solo hay que estar al pendiente de esta notificación”, destacó la reportera.

Las presuntas víctimas de Sergio Andrade y Gloria Trevi seguirán usando seudónimos

Según el reporte, otro de los puntos a resaltar de esta primera audiencia es que las presuntas víctimas del clan Trevi-Andrade podrán seguir usando sus seudónimos, pero será hasta el 5 de abril cuando se sabrá si el juez determina que sigan protegiendo su identidad.

De igual forma, la autoridad determinó anexar la segunda demanda con la primera. “Se aprobó este anexo, y se hizo como una estrategia legal, porque el juez aceptó juntar ambas demandas debido a que uno de los demandantes de la segunda demanda aparece en la primera demanda que se hizo en el 2022”, destacó Fombona.

