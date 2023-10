Inspeccionan bares y discotecas en busca de posibles ilícitos

Tremenda polémica se ha generado en las redes sociales luego de que el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, declarase durante una entrevista que le “enoja” que los jóvenes pidan un salario por trabajar con él.

Y es que, durante las últimas horas, se ha viralizado un fragmento de una entrevista que el actor concediera en 2018 a la periodista Adela Micha en la que hizo un comentario con respecto al trabajo de jóvenes que se dedican a posicionar perfiles en redes sociales.

En el comentario Derbez ejemplifica a unos jóvenes a quienes les ha pedido que le lleven sus cuentas en redes sociales, pero estos tienen la ‘osadía’ de cobrar por este trabajo.

“Oye necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. ‘Si claro que sí, cuánto me van a pagar’. No lo puedo creer, me enoja”, señaló Derbez.

Por si fuera poco, la entrevistadora se muestra de acuerdo con el comentario del actor y afirma que sí es increíble que los jóvenes pretendan cobrar por trabajar con el famoso, Eugenio Derbez.

Como era de esperarse las redes sociales estallaron y muchos internautas han criticado la forma de pensar del actor.

No obstante, otros aseguran que las declaraciones del famoso fueron sacadas de contexto y explican que, lo que en realidad quiso decir, es que algunos jóvenes solo piensan en cobrar, antes de brindar un servicio profesional.

Deberían sentirse orgullosos de trabajar con el super actor Eugenio Derbéz.

¿Cómo que piden que les paguen?

Ustedes son los que deberían pagar por trabajarle a Derbez…!!!

