EE.UU. pide a México y Ecuador resolver sus diferencias con normas internacionales

El embajador ruso tuvo duras palabras para Finlandia el sábado, advirtiendo que el país tomaría represalias contra el nuevo miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) si se colocaran armas nucleares en suelo finlandés.

Finlandia es uno de los países europeos más nuevos en unirse a la alianza militar, siendo oficialmente bienvenido en abril de 2023. La nación nórdica se vio impulsada a buscar la membresía por la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2023 y sus amenazas de agresión aumentada contra otras naciones. Suecia es el último país admitido en la OTAN por esta razón, uniéndose el 7 de marzo.

Ambas naciones anunciaron que estaban considerando solicitar la membresía en mayo de 2022, solo unos meses después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia ha visto durante mucho tiempo a la OTAN como una fuerza antagonista, dada la influencia de miembros fundadores como Estados Unidos y el Reino Unido. Los miembros de la OTAN también están obligados a proporcionar ayuda militar a otros miembros en caso de un ataque, lo que significa que Rusia corre el riesgo de un conflicto mucho mayor si toma medidas contra países como Finlandia.

En una declaración publicada el sábado a través de una entrevista con TASS Russian News Agency, Pavel Kuznetsov, el embajador ruso en Finlandia, dijo que la relación entre los dos países no puede volver a ser como era antes.

“Tarde o temprano, la relación entre los dos vecinos se restablecerá. Sin embargo, eso no sucederá tan rápidamente como quisiéramos”, dijo el embajador. “Todo aquí dependerá no tanto de Helsinki, que ha perdido en gran medida su independencia para tomar decisiones sobre política exterior, sino más bien del curso general de la política que Washington y Bruselas siguen hacia Rusia. En cualquier caso, no habrá vuelta al formato anterior de cooperación ahora que Finlandia se ha unido al bloque militar agresivo de la OTAN.”

Kuznetsov también advirtió a Finlandia que Rusia respondería si se colocaran armas nucleares respaldadas por la OTAN en suelo finlandés.

“Por supuesto, no podemos dejar de responder a las decisiones potenciales del gobierno finlandés en este ámbito. Los pasos específicos se desarrollarán en función de las amenazas reales que estas acciones representen para nuestra seguridad”, agregó. “Los finlandeses no pueden dejar de darse cuenta de que tal provocación no quedará sin respuesta por parte de Rusia. Sin embargo, esperamos que prevalezca el sentido común.” Newsweek se puso en contacto con el gobierno de Finlandia por correo electrónico para obtener comentarios el sábado por la tarde.

El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció la decisión de Finlandia de convertirse en miembro de la OTAN el mes pasado, calificando la adhesión del país vecino como un “paso sin sentido” que lo obligó a enviar armas a la frontera durante una entrevista con el propagandista de la televisión estatal rusa, Dmitry Kiselyov, según European Pravda.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, se dirigió al Parlamento Europeo en marzo, diciendo a sus aliados que Rusia “no es invencible” y les instó a asumir el “desafío” de apoyar a Ucrania y disminuir a Moscú como una amenaza a largo plazo para Europa. “Rusia continúa cometiendo crímenes de guerra en Ucrania”, dijo.

“Rusia evidentemente se está preparando para un largo conflicto con Occidente y representa una amenaza militar permanente y existencial para Europa. Si, como Europa unida, no respondemos suficientemente a este desafío, los próximos años estarán llenos de peligro y de la amenaza inminente de un ataque. Debemos comprometernos con nuestro apoyo a Ucrania ahora para que gane esta guerra, y al mismo tiempo aumentar nuestras propias capacidades de defensa», concluyó Orpo.

