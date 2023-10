AMLO minimiza cifra de muertos por huracán ‘Otis’

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la cifra de 27 muertos por el paso del huracán ‘Otis’ en Acapulco, Guerrero, al afirmar que “no fueron tantos” para lo que representó un evento “tan fuerte” como este, lo cual le generó diversas críticas en redes sociales, donde los internautas incluso lo llamaron “miserable”.

El mandatario dijo que son lamentables los fallecimientos; sin embargo, consideró que se tuvo suerte porque “afortunadamente” no se están registrando muchas muertes, a pesar de que el huracán entró como categoría 5 a una zona donde habitan aproximadamente 1 millón de personas, aunque reconoció que aún falta saber sobre las personas reportadas como desaparecidas.

“El número de personas que pierden la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable, yo si creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador, nos protegió aún con la furia del huracán, pues al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas.

“Lo que ya se confirmó es los que fallecieron, pero todo indica de que, aún siendo lamentable la perdida de cualquier persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán de categoría cinco que no entra en despoblado, entró por la bahía, donde viven 800-1 millón de personas, entonces, si muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas perdidas de vidas humanas”, puntualizó.

López Obrador insistió en que sí se avisó con tiempo a la población sobre la llegada del huracán e incluso, el publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que hizo un llamado a buscar refugio y protegerse del huracán.

“Sí se avisó con tiempo, hay dos elementos que se tiene que tomar en cuenta, uno que está demostrado técnica, científicamente, pueden preguntar si son periodistas profesionales, no tendenciosos ni amargados, pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario, pregunten, que les digan qué antecedentes hay, de cómo se precipita tan rápido.

“Yo estaba pendiente y de repente me empieza a llegar información, estaba pendiente y había reuniones en acapulco y ya estaba el Plan DN-III, el Plan Marina, pero se hablaba de categoría 3, que podía llegar a categoría 4 y de repente, no, que va a impactar a categoría 5, pero esto como a las 8:00 de la noche, yo puse por eso un tuit como a las 9:00″, puntualizó.

No obstante, las declaraciones del presidente sobre la cifra de muertos, generaron fuertes críticas en redes sociales, donde decenas de internautas lo llamaron “miserable” e incluso lo acusaron de haberse pronunciado de una manera similar sobre las personas fallecidas por covid-19.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...