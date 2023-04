66 cuadrillas del Fovial harán labores preventivas ante la llegada de la época lluviosa

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y su esposa Rosalinda Bueso, demostraron su gusto por el K-Pop, pues acudieron al concierto de Blackpink que ofrece la noche de este miércoles en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“Invité a Rosy al concierto de Black Pink en Foro Sol, súper!! Black Pink in the area!!! Black Pink welcome to México!!!”, escribió en su cuenta de Twitter.

El funcionario federal también compartió algunas fotografías y videos del concierto del grupo femenino originario de Corea del Sur.

Luego de siete años de siete años de su debut bajo la compañía YG Entertainment, fue el 31 de enero cuando se hizo oficial la visita de la agrupación a la Ciudad de México para el 26 de abril, debido al gran éxito de la banda se anunció una segunda fecha para el día 27.

