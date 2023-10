53 personas podrán ser beneficiadas con habilitación de un albergue en Santa Ana y La Libertad

La cantante Yailin ‘la más viral’ vuelve a encender las redes sociales tras salir en un video, donde está demostrando sus habilidades en el baile mientras tiene puesta una braga de malla que le permite presumir sus atributos, así como su lencería.

A su vez, en el audiovisual que rápidamente se ha vuelto tendencia en las diversas plataformas, se ve que no solamente se encuentra disfrutando en un local nocturno con su pareja sentimental Tekashi 6ix9ine, y es que también estaban pasando un rato agradable con el exfutbolista Ronaldinho, quienes además presumieron que estaban consumiendo licor.

La dominicana también demostró lo bien que la estaba pasando con el brasileño de 43 años, al tiempo que ambos se grabaron mientras estaban cantando ‘Titi me preguntó’, tema musical que es interpretado por el puertorriqueño Bad Bunny.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el contenido que estaban apreciando, y muchos de ellos coincidieron en que la manera en la que se viste la intérprete de ‘Mía’, no sería la más adecuada, tomando en cuenta que también es madre a sus 21 años.

Otros usuarios de Instagram se dedicaron a criticar el cuerpo de la expareja de Anuel AA, debido a que jamás ha ocultado que es amante de las cirugías estéticas, mientras otros consideran que debe hacer ejercicios para incrementar el volumen de sus piernas.

“De verdad divertida? Yo la veo un poco tierrua y vulgar”, “Excelente noticia, el mundo acabándose y aquí se le da propaganda a lo vulgar”, “Vamos, que tú eres buena como teibolera”, “Aquí hay pura platica, no hay nada natural, solamente pura falsedad”, “Y aún no crece como artista… Dios, no toda mujer debe ser madre”, “¿Y las piernas para cuándo?”, “Cuando no tienes talento, pobre niña”, “Qué vulgaridad”, “Pobre mujer, no le queda otra cosa más que exhibirse”, “Pobre bebé que no tiene mamá ni papá”, “Que pena que no te sientes suficiente hermosa con tu ropa puesta”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...