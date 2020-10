Christian Guevara: “En la Asamblea hay que regular temas como el fuero, número de contrataciones y número de veces que se puede reelegir a los diputados”

En una entrevista matutina, el Candidato a Diputado del Partido Nuevas Ideas por San Salvador, Christian Guevara, expuso que los diputados no deberían tener Fuero Constitucional, porque es un tema que históricamente ha generado polémica en el país.

Además, criticó el número de contrataciones que cada diputado ha hecho a lo largo de sus gestiones que en algunos casos como el de Rodolfo Parker lleva 20 años como diputado y cuenta en su nómina con 30 asesores aproximadamente.

Ante esto, mencionó: “En la Asamblea hay que regular temas como el fuero, el número de contrataciones y el número de veces que se puede reelegir a los diputados. La Asamblea es la cuna del partidismo, hay gente laborando ahí, no por sus capacidades si no por la amigocracia, no puede ser que haya alguien con 30 asesores como Rodolfo Parker”.

Guevara también mencionó que ante la propuesta del Ejecutivo de separar las planillas de diputados y personal administrativos y así priorizar el pago de ellos por la caída de ingresos, la negativa de entregar planillas fue para mantener ocultas todas sus contrataciones o inclusive “plazas fantasmas”.

Así mismo, indicó que el objetivo principal de su candidatura es cambiar por completo el concepto de diputado que los mismos partidos tradicionales pusieron de moda, está dispuesto él y todo su partido a limpiar la Asamblea y no decir si a todo, porque es un Órgano bastión para la gobernabilidad y en donde se deben crear leyes para el bienestar de los salvadoreños, como la Ley de Repatriación de Capitales Evadidos.

“Lo que necesita la Asamblea es darle la Gobernabilidad al Presidente Nayib Bukele, gobernabilidad no es solo levantar la mano y decir si a todo, gobernabilidad es buscar una Ley de Repatriación de Capitales Evadidos y buscar todos los miles de millones de dólares, hablo de $17 mil millones en los últimos años que han salido del país sin pagar impuestos, si traemos ese dinero de regreso, le golpeamos el bolsillo a los financistas, algo que nunca se ha visto en El Salvador”, reiteró.