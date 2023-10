Aprueban la reducción del 14 % en tarifa de energía eléctrica que anunció el Presidente Bukele

La Asamblea Legislativa aprobó, este ayer (martes), la propuesta del presidente de la República Nayib Bukele, la iniciativa de ley de orden público que contempla la reducción del 14% del precio de la energía eléctrica para los salvadoreños.

Mientras el precio de los hidrocarburos, combustibles y energía eléctrica aumenta en todo el mundo, el Gobierno de El Salvador anunció la medida que hará posible la reducción de la energía eléctrica en el país mediante la inauguración de la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero.

Con la ley, que es retroactiva porque cobra vigencia desde el 15 de octubre pasado y que tendrá una vigencia hasta el 14 de abril de 2024, se frena el 9% del aumento del precio de la energía eléctrica que estaba previsto para los próximos días y, -a propuesta del Ejecutivo- también se disminuye un 5% menos en el pago de la tarifa.

El proyecto de ley lo presentó en la Asamblea Legislativa el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, y también presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa tal (CEL), Daniel Álvarez.

Álvarez, quien también es el Director General de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, reiteró el compromiso que tiene el Gobierno del Presidente Bukele para impulsar más proyectos de energía renovable, para que el país dependa menos de los hidrocarburos y más de los recursos naturales, con el propósito que la matriz energética de El Salvador se vuelva, en un corto plazo, 100% limpia.

En conferencia de prensa el funcionario explicó que nadie va a pagar el aumento en el precio de la tarifa eléctrica y que la medida aliviará el bolsillo de los salvadoreños, tal como prometió el presidente Nayib Bukele la semana pasada, cuando inauguró la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero.

Además, Álvarez detalló qué la medida económica beneficiará a más de 2 millones de usuarios de la red nacional, que incluye hogares, comercio e industria, y planteó que la recién inaugurada Central Hidroeléctrica 3 de Febrero – ubicada en San Miguel- permitirá la reducción de la tarifa de la energía eléctrica, porque inyectará más recursos renovables a la matriz nacional.

«Este decreto transitorio nos permite contrarrestar el aumento del 9 % de la energía eléctrica anunciado el pasado 15 de octubre. Adicionalalmente, va [una reducción] del 5 % de la tarifa, haciendo un total de un 14 %. Todo esto es gracias a la recién inaugurada Central Hidroeléctrica 3 de Febrero, porque tenemos más energía hidroeléctrica, más energía renovable y con esto podemos hacer este recorte en la tarifa», expresó Álvarez cuando presentó el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.

Según Álvarez, la medida aliviará el bolsillo de los salvadoreños y es tomada en el contexto del incremento mundial en el precio de los combustibles. Por la reducción del 14 % en el precio de la energía eléctrica votaron a favor los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC y los diputados disidentes de ARENA.

Los diputados cian agradecieron al presidente de la república por el proyecto de ley que beneficiará a los salvadoreños y por la inauguración de la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero, que fue simbolo de la corrupción en los gobiernos de ARENA y FMLN, qué estuvieron 30 años en el poder.

En cambio, los diputados tricolores votaron divididos, unos marcaron favorable, otros abstención y otros no votaron. En el FMLN dos votaron abstención y los dos restantes no votaron. Los legisladores de ambos partidos no razonaron sus votos, mientras que VAMOS y Nuestro Tiempo marcaron abstención.

