Transportistas de carga deberán acatar reforma a la ley de tránsito para evitar accidentes viales y multas

Por cada 100 siniestros viales ocurridos en el país durante el 2022, en 8 se vio involucrado el transporte de carga, al cual, a través de controles en las carreteras se le impuso un promedio de 350 a 450 multas semanales por faltas a la normativa vial.

La reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial abarca a este tipo de transporte, con el objetivo de evitar accidentes en las carreteras.

El Viceministerio de Transporte (VMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene una estricta vigilancia de este y todo tipo de transporte, logrando la reducción del 7.1 % de siniestros el año pasado, con lo cual se protege la vida de los salvadoreños, principal objetivo de la reforma.

Con la enmienda, recién aprobada por la Asamblea Legislativa y que entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, incrementará la vigilancia a todo tipo de transporte en el país. En el caso del transporte de carga, se verifica el estado mecánico del vehículo, documentación en regla y que respeten los horarios de circulación autorizados para este tipo de transporte en el territorio.

Transportar cargas con pesos y dimensiones mayores al autorizado, circular en lugares y horarios no permitidos o con llanta lisa, estacionarse en zonas para carga y descarga en horas restringidas, no utilizar el limitador de velocidad, transportar materiales peligrosos en vehículos no autorizados, desviarse (caso de conductores de caña de azúcar) de las rutas autorizadas por el VMT y otras faltas, entre leves, graves y muy graves, será objeto de multas que oscilan entre $50 y $150.

En tanto, las multas por transportar más peso al normado en la unidad oscilan entre $300, de 1 a 500 kilogramos; y $1,200, cuando es de 2,501 kilogramos en adelante. “Disponemos de básculas móviles para el transporte de carga en todo el país. Vamos a instalar básculas fijas en las principales carreteras (para aplicar las nuevas disposiciones)”, enfatizó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes.

Con la ley actual se le impone multas a los conductores del transporte de carga o colectivo cuando se aplicaba por mal estado de las unidades. “Con esta reforma se aplicará al dueño de la unidad”, enfatizó el director de Tránsito, Alfredo Alvayero.

Para detectar una falta de parte del conductor ya no será necesario que un policía o gestor de tránsito lo mire. La reforma incluye fotomulta a través de videovigilancia en semáforos inteligentes que funcionarán este año. La falta será detectada de inmediato y enviada al correo del dueño del vehículo las 24 horas.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...