Salvadoreñas toman el control del volante y se convierten en orgullo santaneco

Las salvadoreñas Alicia Nohemí Pérez, de 27 años y Paola Dávila, de 23, comenzaron desde hace una semana a laborar como conductoras de dos unidades de rutas del transporte público que circula en el departamento de Santa Ana y que son parte de la empresa Transportes Unidos de Occidente S.A de C.V. (TUDO).

Esta es la primera empresa de transporte público del país que apuesta por la contratación de personal femenino para el manejo de sus unidades y que abre oportunidades laborales a las mujeres del occidente del país.

Alicia y Paola fueron empleadas tras cumplir con los requerimientos de la empresa y ser capacitadas.

“Desde que vi la publicación de la oportunidad de laborar como motorista no lo dudé. Lo platiqué con mi familia y decidí intentarlo. Gracias a Dios he pasado cada proceso al cual nos han sometido. Ser madre y soltera no es un obstáculo, ha sido una motivación extra”, comentó Alicia.

Ambas habían trabajado antes en maquilas textiles, pero a consecuencia de la pandemia se quedaron sin empleo. Paola ha cursado tres años de la licenciatura en psicología y también fue parte del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Ana.

Las dos tenían experiencia en manejo de vehículos pequeños y solo poseían licencia liviana, por lo que debieron someterse a clases para obtener la licencia pesada y la destreza para conducir autobuses.

Alicia y Paola afirmaron que buscan demostrar que las mujeres también pueden realizar con capacidad y gentileza trabajos que históricamente han sido desempeñados por hombres, aquí en el país.

“Creemos en nosotras mismas, en nuestras cualidades. Hubo personas que nos motivaron y a su vez otras que no creían que esto fuera bueno”, manifestó Paola.

Las conductoras hicieron un llamado a las diferentes empresas de transporte público nacionales a sumarse a la inclusión de mujeres en su personal.

Por ahora, Alicia maneja un autobús de la ruta 1 que circula en la zona urbana de Santa Ana; mientras que Paola realiza sus labores en la ruta 247 que hace su recorrido desde la cabecera departamental hacia el municipio de San Sebastián Salitrillo. Dicen que han sido bien recibidas por los usuarios.

“Ha sido una semana de adaptación. Hay que madrugar para sacar el bus, lidiar con el tráfico, saber tratar a los usuarios y ser ágil al momento de cobrar y manejar, pero es gratificante que las personas te feliciten y valoren lo que haces, no hay discriminación. La paciencia es vital en este trabajo”, expresó Paola.

El gerente general de la empresa TUDO, Daniel Santamaría, aseguró que la inclusión de mujeres como conductoras de sus unidades es un paso para generar una modificación de estereotipos en el sector del transporte público. Indicó que esta acción ha generado un impacto positivo en el personal y el usuario.

“Estamos viendo efectos inmediatos con ellas. Las personas incluso las están esperando, porque son más responsables, cuidadosas y reducen costos para nosotros en gastos de combustibles porque han aprendido a como manejar adecuadamente. Hemos visto que se han desenvuelto bien y esperamos que continúen así con esa ambición”, dijo Santamaría.