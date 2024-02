Exrector de la UCA sufrió un infarto

Este domingo 11 de febrero se disputará el Super Bowl LVIII entre San Francisco 49ers, que buscarán su sexto trofeo, y los Kansas City Chiefs, que perseguirán el tercero, en el Allegiant Stadium. Ese recinto, en el cual son anfitriones habitualmente Las Vegas Raiders, puede albergar a 65.000 personas y es un escenario multideportivo en el corazón de la ciudad ubicada en el centro del desierto en el estado de Nevada. El duelo iniciará a las 20.30 (hora de Argentina) y contará con la televisación de tanto ESPN como la plataforma Star+ para toda Latinoamérica.

Como siempre, uno de los detalles que tiende a ser de los más importantes y es ajeno al trámite del partido, es el famoso Show de Medio Tiempo, espectáculo que tendrá como estrella principal al cantante Usher, uno de los representantes masculinos más relevantes del R&B, Dance y Pop. Además, antes de que se realice el mítico sorteo y la patada inicial, será Reba McEntire la encargada de entonar el himno nacional estadounidense.

En relación al espectáculo musical, en la antesala de la patada inicial será Post Malone el que interpretará America the Beautiful, mientras que la cantante contemporánea de R&B Andra Day cantará Lift Every Voice and Sing.

“Será un evento de esta magnitud combinado con la energía de Las Vegas va a ser incomparable. Toda nuestra ciudad se ha comprometido a hacer del Super Bowl LVIII el espectáculo deportivo más electrizante de la historia”, refirió en un comunicado Steve Hill, director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

Vale recordar que el partido tiene una duración de 60 minutos de juego efectivo, dividido en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno. El medio tiempo se extiende a 30 minutos para el desarrollo del espectáculo musical. Un juego de fútbol americano se puede extender a tres horas o más debido a que el reloj se detiene por varias situaciones como castigos, revisión de jugadas para corregir decisiones, pases incompletos, si un jugador que lleva el balón abandona el campo y por la pausa de los 2 minutos.

Los Kansas City Chiefs irán a su tercer Super Bowl en la historia. Cuentan con una de las mejores ofensivas de toda la NFL con su mariscal de campo estrella Patrick Mahomes y su socio en ataque además de pareja de Taylor Swift, Travis Kelce. Del otro lado, los San Francisco 49ers apostarán sus ilusiones también en su quaterback, Brock Purdy. Cada equipo cuenta con una plantilla de 53 jugadores que se reparten según sus funciones entre ofensiva, defensiva y equipos especiales.

Será el segundo enfrentamiento entre las franquicias en el partido por el título ya que en la edición LIV que se disputó en 2020, fueron los Chiefs los que se quedaron con el trofeo Vince Lombardi al ganar por 31-20 en el Hard Rock Stadium.

Otro de los componentes más icónicos y anticipados del Super Bowl, aparte del clímax deportivo que representa, son los comerciales que se presentan durante las pausas televisivas. Desde la llegada de Lionel Messi a Estados Unidos, el astro argentino pisó fuerte en el mundo publicitario y dirá presente en el mayor evento del país al ser protagonista y la cara de una marca de cerveza. Junto a él también aparecerán David Beckham y el mítico Tom Brady.

Super Bowl LVIII – Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers

Hora: 17.30 (Ciudad de México); 18.30 (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos); 19.30 (Bolivia y Venezuela) y 20.30 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil)

Estadio: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

TV: ESPN y Star+.

