Director Nacional de Medicamentos: “No se ha autorizado ingreso de pruebas rápidas de COVID-19 para laboratorios privados”

El nuevo director Nacional de Medicamentos, Noé Geovanni García, afirmó que aún no se ha autorizado la importación de pruebas rápidas de detección para COVID-19 en laboratorios privados.

‘‘La institución no ha autorizado el ingreso de ningún tipo de pruebas rápidas para COVID-19. Si no se autoriza el ingreso, no se garantiza que los resultados sean fiables, certeros’’, advirtió.

García aseguró que se están ejecutando inspecciones en estos laboratorios para constatar si se están suministrando este tipo de pruebas.

‘‘En muchos casos no se están realizando pruebas COVID-19, son otro tipo de pruebas. Se está conversando con la Defensoría del Consumidor para abordar la situación como publicidad engañosa’’, dijo.

‘‘Sabemos que hay laboratorios con equipos, pero hay que considerar que la enfermedad es altamente contagiosa. Se debe verificar que cumplan con los estándares que dicta el Ministerio de Salud para evitar el contagio en el personal y los usuarios.’’, recalcó García.

Desde que inició la pandemia por COVID-19 en El Salvador hasta este 12 de agosto de 2020, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha realizado 268,539 pruebas.