Continuarán las lluvias en estas zonas de El Salvador

Una mujer fue arrestada tras ser sorprendida manejando en estado de ebriedad, la noche del jueves, informó el Viceministerio de Transporte (VMT).

Según el informe, la detenida, cuya identidad no se brindó, resultó con 165 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba aire espirado.

Sacamos de circulación a conductora que resultó con 165 mg/dl de alcohol en aire espirado. pic.twitter.com/MSHZkWZtXW — VMT (@VMTElSalvador) September 29, 2023

El VMT detalló que la mujer fue detenida en uno de los dos puntos de control antidoping instalados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Además, explicaron que en total realizaron 240 pruebas antidoping, de las cuales, incluida la de la mujer, seis resultaron positivas.

“Seguimos realizando pruebas de alcoholemia para identificar a conductores peligrosos y sacarlos de circulación. No pongas en riesgo tu vida ni la de los demás, no conduzcas si has ingerido bebidas embriagantes”, expresó el Viceministerio.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...