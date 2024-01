Autoridades realizaron 8,544 pruebas antidopaje del 23 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024

El director de Protección Civil de El Salvador, Luis Amaya, informó esta mañana que del 23 al 31 de diciembre de 2023 se ha registrado un total de 145 personas que resultaron afectadas por quemaduras, esto representa una disminución importante en comparación con el año anterior.

“A la fecha, personas que resultaron quemadas tenemos 145. Es importante resaltar que tenemos 56 menos que en el 2022, entre las mismas fechas tuvimos 201”, detalló el director de Protección Civil.

Esta reducción en el número de casos de emergencias atendidas por quemaduras es un indicador alentador y sugiere que las medidas y protocolos implementados por el Gobierno de El Salvador están teniendo un impacto positivo en la prevención de este tipo de incidentes, explicó Amaya.

El funcionario reconoció el esfuerzo continuo de la población salvadoreña en adoptar prácticas seguras y responsables a la hora de manipular pólvora, así como la eficacia de las campañas de concientización llevadas a cabo por las Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

No obstante, a pesar de la disminución en el número de casos, Amaya hace hincapié en la importancia de mantener la vigilancia y la implementación de medidas preventivas. “Del 23 al 31 de diciembre de 2023 no tuvimos ningún niño quemado por fulminantes, eso es porque los comerciantes están acatando las indicaciones de no vender productos pirotécnicos prohibidos”, expresó.

Luis Amaya agradeció el compromiso, tanto de la población como de los fabricantes y comerciantes de productos pirotécnicos, de seguir las recomendaciones que brindan las autoridades y reiteró el llamado a la responsabilidad de todos.

