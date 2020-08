VIDEO | Pasajero de un avión recibe un mensaje de que dio positivo por coronavirus y es sacado por bomberos con trajes de protección

La aerolínea irlandesa Ryanair se vio obligada a bajar a un pasajero de un vuelo que iba de Londres a Pisa, luego de que este recibiera un mensaje de texto del gobierno local para informarle que había resultado positivo al test de coronavirus.

El pasajero y su compañero de viaje, quienes no cumplieron con el aislamiento preventivo de diez días en caso de sospecha, fueron sacados del avión por parte de bomberos vestidos con trajes especiales de protección, justo antes de que el vuelo despegara del Aeropuertode Londres-Stansted.

La pareja, que estuvo en el avión durante aproximadamente 10 minutos, fue llevada a un área de aislamiento en el aeropuerto para ser asistidos por las autoridades locales de salud pública. La salida del vuelo se retrasó por una hora y 20 minutos, mientras el personal sanitario procedía a desinfectar los asientos y cabinas superiores de la aeronave.

Ryanair flight to Pisa. Suspected corona boi on board #Ryanair pic.twitter.com/kBqtYJYOXE — Jamie ‘The James’ Jane (@FionnMurphy10) August 26, 2020

Según un portavoz de la aerolínea, existió “poco o ningún riesgo de transmisión de covid-19 a otros pasajeros o miembros de la tripulación, ya que todos llevaban máscaras faciales en todo momento”, lo que permitió efectuar el viaje.

No obstante, los pasajeros manifestaron su temor ante lo ocurrido. “Se lo llevaron y luego la tripulación de cabina nos dijo que no teníamos que ponernos en cuarentena, que no necesitamos una prueba y que estábamos listos. En ese momento no estaba seguro de querer ir. Soy joven y debería estar bien, pero me preocupan los demás”, expresó a Mirror Fionn Murphy, un músico de 21 años que se encontraba a bordo y grabó el hecho para publicarlo en Twitter.

Para Murphy, este pasajero “no debería haber estado en el vuelo”. “Le hicieron una prueba y tenía que aislarse hasta obtener los resultados”, recalcó el joven, quien además criticó que el aeropuerto londinense no posea controles de temperatura para evitar estos episodios.

Este joven y su madre estarán en Italia durante nueve días, pero no sabe si deberían colocarse en cuarentena tras su regreso a Londres. “Mi papá tiene un alto riesgo, así que no sé qué haremos”, dijo.

Hasta el momento, Reino Unido contabiliza 328.846 casos de coronavirus, de los cuales 35.792 se encuentran en Londres.