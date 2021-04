VIDEO: Latino tira un martillo y hacha a policías de Los Ángeles, luego lo abatieron a tiros

Meyling del Socorro Obregón Leiva, madre del niño nicaragüense de 10 años que fue abandonado en la frontera, fue liberada por las personas que presuntamente la mantuvieron secuestrada en México.

“Mi hermana ha sido liberada, gracias Diosito lindo por este momento más alegre de mi vida, que noticia más grande la que he recibido”, dijo mediante un video en YouTube Misael Obregón, hermano de la mujer

Fue el mismo tío quien dijo que Wilton y su madre los secuestraron en México y que solo pudo pagar por la liberación del pequeñito y no por el de su hermana y detalló que pagó $5,000 dólares, para que dejaran libre a Wilton.

En una entrevista con Univision Noticias Meyling Obregón dijo: “No quiero hablar de eso en este momento, quizás me voy a llevar un tiempo”.

De lo que sí habló fue de cómo la dejaron salir: “Veía por las noticias, no sé, no le podría explicar, solo me dijeron que me alistara, que no les convenía tenerme ahí y que me iban a ir a dejar a otro lugar y me fueron a dejar a una parte sola, abandonada”.

Meyling Obregón dijo que fue llevada a punto fronterizo, en donde se entregó a las autoridades estadounidenses y les pidió protección: “Por lo que me dijeron, me van a dar el asilo”.

Por el momento no se sabe qué pasará con Wilton Gutiérrez pues se dio a conocer que su padre, Lázaro Gutiérrez, había solicitado su repatriación a Nicaragua, a través del consulado de ese país en Houston, Texas, esto a pesar de que el hombre había expresado antes su deseo de que su hijo permaneciera en Estados Unidos.

Debido a la viralización del caso de Wilton, y del secuestro de su madre, incluso el Gobierno de Nicaragua informó que recurrió a la Interpol para tratar de encontrarla.