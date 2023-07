VIDEO | Al menos 18 reclusos muertos por violencia carcelaria en Ecuador

Trágicamente, también se han encontrado restos no identificados mientras la policía continúa buscando a otros tres desaparecidos, incluidos dos niños.

Las inundaciones han causado una destrucción generalizada, desplazando a cientos de personas, dañando propiedades e impactando numerosos puentes y carreteras.

La región atlántica de Canadá, incluida Nueva Escocia, experimentó lluvias incesantes durante el fin de semana, lo que provocó inundaciones devastadoras.

"Look at it go,it's gonna hit that car!"



The patio of a local diner in Bedford, Nova Scotia, was swept away by heavy rain and flash flooding today. pic.twitter.com/UT8CC5H9Fg