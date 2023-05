Rescatan a joven secuestrada por Cártel y asegura que presenció dos asesinatos mientras estuvo cautiva

Un video grabado en el que se ve a un alumno propinándole golpes a un profesor en plena aula de clase de un colegio en Buin, Chile; “oye, no le pegues al profe”, se le escucha decir a una de las alumnas en el videoclip que se viralizó.

Sobre la brutal golpiza se refirió el Ministro de Educación chileno, Marco Antonio Ávila y señaló: “como profesor, quiero extender mi apoyo y mi abrazo fraterno” al colega afectado.

El secretario de Estado hizo un llamado “a los equipos directivos a aplicar los reglamentos de convivencia y las sanciones correspondientes; quiero invitar a que todos tomemos responsabilidad en esta materia, la agudización de la violencia en la sociedad impacta en las escuelas”, sostuvo.

Así mismo, el Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, condenó la situación y aseguró que es “absolutamente inaceptable” lo ocurrido.

Agregó que el video constata la situación de violencia que desde el año pasado están viviendo distintos profesores alrededor de todo el país; “es brutal lo que aquí estamos viendo”, agregó.

La autoridad adelantó además que la institución ya se encuentra debatiendo las sanciones correspondientes para el alumno involucrado; “como país, tenemos que hacer algo en función de rechazar este tipo de acciones”, indicó.

Me envían por interno este video de agresión física a un profesor por parte de un alumno de 2do medio del Liceo 131 Buin.



Esto fue ayer 16 de mayo.



Aula segura?



No sé quién puede intervenir aquí pero etiqueto al alcalde @MIGUELARAYALOBO y al @Mineduc porque no pueden seguir… pic.twitter.com/BC0pakrK5R