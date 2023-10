Niño asesinó a compañero al interior de autobús escolar

Cada vez hay más peligro en internet para los menores de edad que no saben distinguir entre lo que está bien y lo que no, aún más cuando sus padres no están vigilantes de lo que visitan y lo que hacen en general.

Para muestra del riesgo que corren los menores en el internet, el caso de una niña de apenas 11 años de edad que fue secuestrada por un sujeto, de 27 años de edad, esto luego que se conocieron a través de esta importante herramienta tecnológica.

Este caso ocurrió en Nueva Jersey, Estados Unidos. El acusado fue identificado como Darius Matylewich, quien ya fue detenido por las autoridades al ser el presunto sospechoso de haber secuestrado a una niña de 11 años, a quien habría llevado hasta Delaware.

Según la información proporcionada, el hombre en cuestión conoció a la víctima mientras practicaba un videojuego en línea, así que condujo hasta Wayne, en Nueva Jersey y la llevó a Delaware, donde los encontró la policía.

Presuntamente Darius Matylewich se llevó a la niña el pasado 10 de septiembre desde un lugar no revelado cerca de la confluencia de las Rutas 46, 80 y 23, esto claramente sin el conocimiento de sus padres.

Ahora, al enfrentarse a la justicia de Estados Unidos, Matylewich fue acusado de secuestro y de poner en peligro el bienestar de un menor. Autoridades trabajan para confirmar su culpabilidad.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...