Con una app, mexicanos comparten mensajes y deseos después de morir

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ordenó el derribo de un objeto que volaba a gran altura sobre el espacio aéreo de Canadá el sábado, dijo en un tuit.

Aviones de combate del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD), formado por EE.UU. y Canadá, tumbaron el objeto que sobrevolaba Yukon, un territorio al noroeste del país.

“Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense. @NORADCommand derribó el objeto sobre el Yukón. Se codificaron aviones canadienses y estadounidenses, y un F-22 estadounidense disparó con éxito contra el objeto”, dijo Trudeau.

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America.